COVID-19 в Україні: за добу виявили майже 17,5 тисяч хворих

За добу 19 лютого в Україні підтвердили 17 448 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 152 людини.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за минулу добу захворіли 1 473 дітей та 142 медпрацівники. До лікарень доправили 3 172 людини, одужали 11 963 хворих. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 720 771 людина, подолали хворобу 3 938 459 людей, зафіксовано 104 518 летальних випадків.

Також за добу 19 лютого в Україні проти коронавірусу щепилися 29 528 людей. Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу – 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 людини, з них вперше щепилися 15 675 592 людини, дві дози отримали 15 114 034 людини, додаткову дозу – 26 432 людини, бустерну дозу – 664 148 людей. Загалом в країні проведено 31 480 206 щеплень.

Що відомо

За добу 18 лютого в Україні підтвердили 31 125 нових випадків захворювання на COVID-19, померли 260 людей.

18 лютого Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування України, перемістивши Київ з "жовтої" до "помаранчевої" зони. Відтак "жовтими" залишаються лише дві області.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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