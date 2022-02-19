Депутати Херсонської обласної ради вирішили збільшити на 30 мільйонів гривень фінансування регіональної програми, яка передбачає розбудову тероборони області.

Про це повідомила пресслужба обласної ради на сайті.

Пропозицію переглянути фінансування програми та внести зміни до неї на черговому засіданні сесії висунув перший заступник голови облради Юрій Соболєвський.

ЇЇ підтримали 43 депутати.

"Вдячний депутатам за розуміння того, наскільки важливо в сучасних умовах швидко та злагоджено діяти у процесах підтримки оборони області", — сказав Соболевський.

Що відомо:

15 лютого на позачерговій сесії Херсонської обласної ради депутати передбачили 2,2 мільйона гривень на підтримку місцевої тероборони.

Депутати Херсонської міської ради профінансують місцеву територіальну оборону після рекомендацій бюджетної комісії. На сесії, яка відбулась 16 лютого, вони тільки заслухали керівника тероборони. Рішення ймовірно приймуть 25 лютого.

У Херсонській області створили 6 батальйонів територіальної оборони: п’ять - в області та основний – в обласному центрі.

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