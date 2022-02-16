16 лютого депутати Херсонської міської ради закликали до єдності та підтримки Збройних сил України. Місцева територіальна оборона отримає фінансування після рекомендацій бюджетної комісії.

Командир бригади тероборони Дмитро Іщенко розповів, що від Херсона очікують допомоги в облаштуванні будівлі для штабу міського батальйону та управління тероборони

"Для відновлення приміщення, яке було надане 28 січня на сесії, – приміщення школи № 42. Але вона з 2011 року не діє і потрібні кошти на її відновлення: електропостачання, водовідведення, водопостачання, опалення, заміни вікон, ремонт даху. Це все приблизні підрахунки, вони десь набігають на понад два мільйони", - говорить командир 124-ї бригади територіальної оборони.

Депутати під час сесії не планували надавати гроші, розповів капелан Андрій Калита, вони вислухали інформацію про загін тероборони.

"Ми будемо просити й головного військкома, і керівника тероборони, щоб був складений фінансовий проєкт, що потрібно. Особисто я планую вступити. Ще не вступив, бо треба пройти, здати аналізи, і це процедура і з подіями трохи не маю часу. Знаю, що є декілька депутатів, які теж готові", - каже депутат міської ради Калита.

Командира бригади послухали, поставили кілька питань. Далі справа за бюджетною комісією, говорить секретарка міської ради Галина Лугова.

"Треба обов'язково дивитися бюджет, які в нас залишилися залишки. Зараз, коли 42-а школа, яка не працювала понад десять років, має бути надана в розпорядження нашій теробороні, звісно, що ми докладемо зусиль для того, щоб відремонтувати саме це приміщення", - розповіла Галина Лугова.

Якщо питання швидко пройде всі процедури, говорить Галина Лугова, то є можливість розглянути його на сесії міськради 25 лютого.

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