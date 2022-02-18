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На Донеччині рятувальники допомогли жителям обстріляних будинків
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На Донеччині рятувальники допомогли жителям обстріляних будинків

Антон Степура
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На Донеччині рятувальники допомогли жителям обстріляних будинків На Донеччині рятувальники допомогли жителям обстріляних будинків, фото: ДСНС

Рятувальники Донеччини надали допомогу мешканцям обстріляних будинків у селі Трудівське. Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

"Сьогодні в селі Трудівське, внаслідок бойових дій, пошкоджено 6 приватних житлових будинків. Пошкоджень зазнали покрівлі домівок, віконні блоки, паркани", йдеться у повідомленні.

Додали, що рятувальників залучили до надання допомоги жителям села.

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