Волонтери показали зруйнований під час обстрілу бойовиків приватний будинок

Гуманітарна місія передавала будматеріали, для екстреного ремонту будинку, який був зруйнований під час обстрілу Станиці Луганській. Про це повідомляє ГМ "Проліска".

"17 лютого, під час обстрілу селища Станиця Луганська було пошкоджено будинок та гараж 63-річного Сергія Миколайовича, який проживає у кварталі "Козачий". В будинку повністю зруйновано покрівлю, а також пошкоджено гараж і автомобіль, уламки вибили вікна та пошкодили меблі, стіни в кімнатах будинку", — йдеться у повідомленні.

Чоловік розповів, що під час обстрілу він був ходив у банк за пенсією. Повернувсь додому Сергій побачив, що його будинок зруйнований. Це вже друге влучання з початку бойових дій.

У Пролісці додали, що співробітники гуманітарного центру "Проліска" передали пенсіонеру будматеріали для екстреного ремонту, чотири аркуші тарпауліну для тимчасового перекриття даху.

Що відомо

У разі потреби можна звернутися за допомогою до психолога гуманітарного центру "Проліска-Станиця Луганська" за телефонами гарячої лінії: (095) 445 90 84, (095) 445 92 78.

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