Відновили газопостачання: у Станиці Луганській усувають наслідки обстрілів

У Станиці Луганській 18-го лютого відновили газопостачання у приватних будинках. Місцеві самотужки розбирають завали після вчорашніх обстрілів. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

За словами керівника Станично-Луганської селищної ВЦА Альберта Зінченка, руйнувань внаслідок влучання снарядів зазнали 8 домоволодінь.

Будинок місцевої жительки Катерини розбило напередодні. Жінка каже, на момент вибуху, була дома із чоловіком. На вихідні вони чекали у гості онуку.

"Посипалося скло. Потім сусідів розбомбило. Ми хотіли до них бігти, чуємо — сюди летить", — згадує Катерина.

Катерина під час обстрілу не травмувалась, говорить, їхати з рідного міста не збирається.

Зранку представники газової служби відновили газопостачання. Його вимикали через перебитий газогін. За словами старшого майстра Старобільського міжрайонного управління з експлуатації газових мереж Артема Скворцова, на газові труби аварійники наклали тимчасові бандажі.

"На цей час у людей газ є, тиск ми підтримуємо, у нашому робочому стані. Зараз, як погода трохи налагодиться, будемо саме займатися відновленням газопроводу пошкодженого", — розповів Артем Скворцов.

За словами керівника Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая відновити пошкоджені обстрілами будинки людям допоможуть за гроші обласного та місцевого бюджетів.

"Ми допоможемо відновити там де дах пошкоджено, вікна. Ми все це допоможемо відновити", — повідомив Сергій Гайдай.

Що відомо

17-го лютого, зранку, бойовики почали обстрілювати Станицю Луганську. Два снаряди влучили у дитячий садок. Троє працівників отримали контузії, діти живі, без травм. Надвечір окупанти вдруге за добу відкрили вогонь по житлових будинках. Два з них загорілися. Уламками перебило газогін.

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