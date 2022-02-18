КПВВ "Станиця Луганська" продовжує роботу і пропускає людей у звичайному режимі. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

"Станом на 16.00 з підконтрольної території до тимчасово окупованих територій пройшло 823 людини, з тимчасово окупованої території на контрольовану пройшло 683 людини", — розповіла Тетяна Летошко.

За словами Летошко, рух дорожніми коридорами до КПВВ "Щастя" та "Золоте" залишається заблокованим з боку тимчасово окупованої території.

Змін у роботі КПВВ немає.

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