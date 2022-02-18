Ракетна програма "Нептун" є і функціонує — Резніков

Ракетна програма "Нептун" функціонує. Наразі вона знаходиться на розгляді РНБО, після цього буде подана на затвердження уряду. Вона передбачає фінансування ракетного озброєння на суму 250 мільярдів гривень на 10 років.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Верховній раді, передає Суспільне.

"Щодо програми "Нептун". Її не треба відновлювати. Вона є і працює. Я був на КБ “Луч” і спілкувався з її керівником — ніяких проблем із цим немає.

Розроблена ракетна програма, яка передбачає розвиток в Україні на 10 років з фінансуванням на 250 млрд грн. Сьогодні вона знаходиться на розгляді, її основні показники. Для того, щоб РНБО її розглянули, і після того вона буде запропонована на затвердження уряду", — повідомив Резніков.

Він пояснив, що після розгляду програми урядом буде формуватися цільова програма на 10 років з передбаченим щорічним фінансуванням.

Міністр також повідомив, що на сьогодні стратегічні резерви сформовані: в армії є резерви палива, озброєння та боєприпасів.

"Паливо — повністю всі можливості зберігання заповнені, по харчуванню немає ризиків, по озброєнню, боєприпасам теж. Ми готові до будь-якого сценарію, ми готові до відсічі", — заявив міністр.

Що відомо

"Нептун" — протикорабельна крилата ракета українського виробництва, розроблена конструкторським бюро "Луч" у 2014-2020 роках. У 2020 році береговий комплекс "Нептун" прийнятий на озброєння ЗСУ.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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