В Україні зафіксували новий підвид штаму "Омікрон". Що про нього відомо

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон" – BA.2. Нині він трапляється в українців вкрай рідко, однак ген цього вірусу є фактично "невидимим", що призводить до більшої заразності.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Стосовно варіантів BA.1, BA.2 – так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", – ідеться у повідомленні.

Cубваріант Омікрону BA.2, який наразі домінує в Європі, є більш заразним ніж звичайний субваріант BA.1. При цьому наразі немає свідчень того, що ВА.2 викликає серйозніші форми захворювання.

Що відомо

За добу 17 лютого в Україні зафіксували 34 938 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 282 людини. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. За словами Ляшка, в медзакладах від коронавірусу лікуються 26 052 пацієнти з підтвердженим COVID-19 при тому, що всього для хворих із коронавірусом виділено біля 73 тисяч ліжок.

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