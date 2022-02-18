Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Про це на брифінгу 18 лютого сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, в медзакладах від коронавірусу лікуються 26 052 пацієнти з підтвердженим COVID-19 при тому, що всього для хворих із коронавірусом виділено біля 73 тисяч ліжок.

Завантаженість ліжок із киснем знижується, повідомив міністр. Вона становить 37,8% відсотків. Пацієнтами, які потребують кисневої терапії, зайнято 28,3%.

“Незважаючи на пік нових випадків, це перша хвиля, на піку якої в нас є доступними більш ніж половина ліжок з киснем. Саме вакцинація в Україні вже врятувала вже близько 21.5 тисяч життів. Це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити на 17%”, – сказав Віктор Ляшко.

За його словами, частота госпіталізацій в Україні зменшилася у 2-3 рази, у порівнянні з Дельта-хвилею. А летальність зменшилася у 4 рази – з 2.0% до 0.5%.

Що відомо

За добу 17 лютого в Україні зафіксували 34 938 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 282 людини. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

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