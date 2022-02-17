Українська авіакомпанія скасувала рейси з Одеси

Українська авіакомпанія Bees Airline скасувала рейси "Одеса-Прага та "Одеса-Київ" на 17 лютого. Про це стало відомо з розкладу перельотів на офіційній сторінці авіакомпанії.

Скасовані рейси:

7В203 "Одеса-Прага". У компанії запропонували повернення коштів, або приїзд у столицю Чехії за іншим маршрутом: виліт о 9:30 з Одеси, приліт до Києва о 10:30. Звідти людям нададуть трансфер з аеропорту ім. Сікорського до аеропорту Бориспіль. Після чого о 15:25 буде переліт до Праги.

7В204 "Прага-Одеса". Авіакомпанія також запропонувала повернення коштів або інший варіант перельоту: виліт з Праги об 11:35 до аеропорту Бориспіль. Звідти буде їхати автобус до Одеси. Деталі щодо трансферу повідомлять пізніше.

7В104 "Одеса-Київ" о 16:00 також скасували. На вибір запропонували повернення коштів, або рейс авіакомпанії Air Ocean. Також можна обрати трансфер з аеропорту Одеси до Києва автобусом. Деталі щодо відправлення трансферу будуть повідомлені на стійці реєстрації в аеропорту Одеса за дві години до вильоту.

Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися із керівництвом авіакомпанії. Втім усі три номери телефонів, що зазначені на офіційному сайті, не працюють.

Також ми намагалися зв'язатися із прессекретаркою Одеського аеропорту Марією Севастьяновою, втім вона не взяла слухавку. В інформаційному центрі аеропорту у коментарі відмовили.

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