На Запоріжжі розпочались щотижневі заняття для бійців тероборони

У Запорізькій області на території Широківської громади розпочались заняття бійців територіальної оборони. Раніше такі збори проводились щомісячно, а відсьогодні їх проводитимуться щотижнево.
Про це Суспільному повідомив командир бригади територіальної оборони Запорізької області, підполковник Володимир Лосєв.
У навчаннях взяли участь 70 бійців одного з батальйонів 110-ї окремої бригади територіальної оборони.
Під час занять відпрацьовували оборону блокпосту при умовному нападі, вивчали правила поводження з вибухонебезпечними предметами, види зброї, а також надання домедичної допомоги та основи тактичної медицини.
За словами Володимира Лосєва, на сьогодні бригада укомплектована більш ніж на 70 відсотків. Наразі бракує не військових, а бухгалтерів, водіїв тощо.
Як раніше повідомляло Суспільне, 15 лютого депутати Запорізької обласної ради виділили 30,5 млн грн на потреби підрозділів територіальної оборони регіону. З місцевого бюджету Запоріжжя для матеріального забезпечення загонів тероборони виділили три мільйони гривень.
Що відомо
- В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.
- 3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей. До територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.
- 15 лютого Верховна рада прийняла законопроєкт, який дозволяє силам ТрО виконувати завдання у районах ведення бойових дій. Закон очікує на підпис президента.
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