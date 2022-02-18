На Запоріжжі розпочались щотижневі заняття для бійців тероборони

У Запорізькій області на території Широківської громади розпочались заняття бійців територіальної оборони. Раніше такі збори проводились щомісячно, а відсьогодні їх проводитимуться щотижнево.

Про це Суспільному повідомив командир бригади територіальної оборони Запорізької області, підполковник Володимир Лосєв.

У навчаннях взяли участь 70 бійців одного з батальйонів 110-ї окремої бригади територіальної оборони.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Під час занять відпрацьовували оборону блокпосту при умовному нападі, вивчали правила поводження з вибухонебезпечними предметами, види зброї, а також надання домедичної допомоги та основи тактичної медицини.

За словами Володимира Лосєва, на сьогодні бригада укомплектована більш ніж на 70 відсотків. Наразі бракує не військових, а бухгалтерів, водіїв тощо.

Як раніше повідомляло Суспільне, 15 лютого депутати Запорізької обласної ради виділили 30,5 млн грн на потреби підрозділів територіальної оборони регіону. З місцевого бюджету Запоріжжя для матеріального забезпечення загонів тероборони виділили три мільйони гривень.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей. До територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

15 лютого Верховна рада прийняла законопроєкт, який дозволяє силам ТрО виконувати завдання у районах ведення бойових дій. Закон очікує на підпис президента.

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