На Рівненщині за минулу добу, 17 лютого, лабораторно підтвердили 824 нові випадки інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб про ОДА зранку 18 лютого. Від ускладнень померли восьмеро хворих.

Протягом доби зробили 3 264 ПЛР і 74 ІФА-досліджень та 2 032 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від дев'яти місяців до 87 років:

Рівненський район – 545 (м. Рівне – 382);

Дубенський район – 89 (м. Дубно – 29);

Сарненський район – 94 (м. Сарни – 32);

Вараський район – 96 (м. Вараш – 64).

За добу одужали 2 627 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 149 066 людей (3 896 009 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 503 смерті від ускладнень хвороби (104 106 – в Україні). За минулу добу померли: 58 та 75-річні жительки м.Вараш, 63-річна жителька с. Кухче, 76-річна жителька м Дубно, 80-річний житель с.Тараканів, 60-, 83-, 85-річні жителі м. Рівне.

Станом на 17 лютого, за офіційними даними, в області є 16 379 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 17 лютого становила 35,3%, днем раніше вона становила 35,4%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694; 13 лютого – 395; 14 лютого – 795; 15 лютого – 1007; 16 лютого – 764; 17 лютого – 824.

В Україні за добу підтвердили 34 938 нових випадків COVID-19, 282 людини померли.

За даними РНБО, станом на 17 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 413 437 людей, це 36,18% населення області. Повний курс вакцинації пройшла 412 185 людей, це 36,07%. Бустерну дозу отримали 13 656 людей.

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