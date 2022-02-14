З 14 лютого вакциновані українці віком від 60 років за гроші “єПідтримки” можуть оплатити послуги ЖКГ, а українці від 14 років — передплатити друковані видання на Укрпошті. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Крім того, у Мінцифрі повідомили, що термін використання “тисячі за вакцинацію” збільшився. Гроші від “єПідтримки” можна буде витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування, а не 4, як це було раніше.
Для того, щоб взяти участь у програмі “єПідтримка” потрібно:
- мати “зелений” СOVID-сертифікат у “Дії”;
- відкрити картку “єПідтримки” в одному з банків-партнерів;
- подати заявку в застосунку “Дія”.
Станом на 14 лютого в межах “єПідтримки” подано понад 8,6 млн заявок, оформлено 9,7 млн карток та витрачено 3 млрд гривень, повідомили в Мінцифрі.
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