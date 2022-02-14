З 14 лютого вакциновані українці віком від 60 років за гроші “єПідтримки” можуть оплатити послуги ЖКГ, а українці від 14 років — передплатити друковані видання на Укрпошті. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Крім того, у Мінцифрі повідомили, що термін використання “тисячі за вакцинацію” збільшився. Гроші від “єПідтримки” можна буде витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування, а не 4, як це було раніше.

Для того, щоб взяти участь у програмі “єПідтримка” потрібно:

мати “зелений” СOVID-сертифікат у “Дії”;

відкрити картку “єПідтримки” в одному з банків-партнерів;

подати заявку в застосунку “Дія”.

Станом на 14 лютого в межах “єПідтримки” подано понад 8,6 млн заявок, оформлено 9,7 млн карток та витрачено 3 млрд гривень, повідомили в Мінцифрі.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу