Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про закінчення технічних та організаційних доопрацювань послуги з отримання сертифікатів бустерного щеплення та про одужання у “Дії”.

“Якщо у вас були проблеми з генерацією — зробіть новий запит на отримання”, — написав Федоров у Telegram.

Як повідомили раніше у МОЗ, порядок генерації нового документу про вакцинацію нічим не відрізняється від інших. Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, щоб отримати сертифікат про "бустерне" щеплення, необхідно надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку "Дія".

"Згенерувати документ можна після того, як вам зробили щеплення та внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров’я", — пояснив Ляшко.

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