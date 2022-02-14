Литва передасть Україні понад 225 тисяч доз вакцини Johnson&Johnson

Уряд Литви на прохання уряду України вирішив передати 225,6 тисячі доз вакцини проти коронавірусу виробництва Johnson&Johnson у межах глобального механізму COVAX. Про це повідомляє пресслужба литовського уряду.

"Україна планує надати їх (вакцини — ред.) жителям Донецької та Луганської областей, які найбільше постраждали за майже вісім років війни на сході України. Лише єдність і добра воля можуть допомогти нам успішно приборкати вірус", — заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шімоніте.

Уряд Литви нагадав, що з початку пандемії коронавірусу пожертвував понад 1,6 мільйона вакцин Вірменії, В’єтнаму, Грузії, Індонезії, Латвії, Молдові, Норвегії, Таджикистану і Тайваню. Україна ще в серпні 2021 року отримала від Литви 54 тисячі доз вакцини AstraZeneca.

Вакцина компанії Johnson & Johnson має назву Janssen. Вона була зареєстрована в Україні в липні 2021 року. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Препарат потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози. Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Що відомо

Станом на 14 лютого в Україні щеплено понад 15,5 мільйона людей, з них отримали першу дозу — 15 577 692 людини, дві дози — 14 958 214 людей, додаткову дозу — 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ситуація з коронавірусом стабілізується, відбувається зменшення показників нових випадків хвороби. Ознаки стабілізації спостерігаються на тиждень раніше, ніж очікувалося.

Читайте також

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ

В Україну доставили понад 40 тисяч флаконів "Ремдесивіру" — МОЗ

Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу