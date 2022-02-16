У віддалених селах Рівненщині працюватимуть мобільні бригади, які роблять щеплення від коронавірусу. Про це 16 лютого повідомила директорка обласного інформаційно центру медичної статистики Людмила Рибчук. У такий спосіб в області планують покращити рівень вакцинації серед жителів старших 60 років.

Вакцинацію у віддалених селах області проводитимуть у рамках проєкту Міністерства охорони здоров'я та громадської організації "Коаліція за вакцинацію", пояснила Людмила Рибчук.

"Буде охоплено 76 віддалених населених пунктів. І вже у лютому заплановано 54 виїзди. Очікується, що дана реалізація проєкту допоможе наблизити рівень охоплення вакцинацією проти COVID-19 осіб 60+ в даних населених пунктах, до показника більше ніж 60%", – уточнила директорка обласного інформаційно центру медичної статистики.

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За словами Людмили Рибчук, такі мобільні бригади працюватимуть у п'яти територіальних громад області: Сарненській, Зарічненській, Рокитнівській, Дубровицькій та Великомежиріцькій. Виїзди медиків у віддалені села відбуватимуться впродовж лютого-березня.

Що відомо

За даними РНБО, станом на 15 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 411 641 людина, це 36,03% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 410 410 людей, це 35,92%. Бустерну дозу отримали 12 741 людина.

411 641 людина, це 36,03% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 410 410 людей, це 35,92%. Бустерну дозу отримали 12 741 людина. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ситуація з коронавірусом стабілізується, відбувається зменшення показників нових випадків хвороби. Ознаки стабілізації спостерігаються на тиждень раніше, ніж очікувалося.

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