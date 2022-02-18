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У результаті вечірнього обстрілу Станиці Луганської зруйновані вісім житлових будинків
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У результаті вечірнього обстрілу Станиці Луганської зруйновані вісім житлових будинків

Оновлено
Олександра Папіна
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У результаті вечірнього обстрілу Станиці Луганської зруйновані вісім житлових будинків Результати обстрілу Станиці Луганської, фото: ДСНС

У результаті вечірнього обстрілу російськими окупантами руйнувань зазнали вісім житлових будинків. Також у двох місцях був перебитий газопровід.

Про це Суспільному розповів керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

"Вночі бойовики вдруге за добу обстріляли Станицю Луганську. Гатити почали близько 21-ї години. Загиблих та поранених немає. Снарядами пошкоджено 8 житлових будинків. Під час обстрілів в середині були сім'ї, в тому числі й діти", - розказав Зінченко.

Також за його інформацією у Станиці Луганській досі немає електропостачання.

За інформацією ГУ ДСНС України у Луганській області, у результаті обстрілів в житловому будинку по вулиці Магістральна була зруйнована покрівля та вибите скло у восьми вікнах.

У результаті вечірнього обстрілу російськими окупантами руйнувань зазнали три житлові будинки. Також у двох місцях був перебитий газопровід.Результати обстрілу Станиці Луганської, фото: ДСНС

У результаті вечірнього обстрілу російськими окупантами руйнувань зазнали три житлові будинки. Також у двох місцях був перебитий газопровід.

В іншому будинку по цій же вулиці обстрілом зруйновані покрівля та перекриття та фронтон будівлі. Також був перебитий газопровід, через що зайнялась покрівля.

По вулиці бузковій також був перебитий газогін, у двох будинках вибухом повибивало скло у вікнах.

За інформацією ДСНС, травмованих та поранених серед мирних жителів не було.

Що відомо

  • 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
  • 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
  • Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
  • Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
  • Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
  • Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
  • Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
  • Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.

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