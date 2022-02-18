У результаті вечірнього обстрілу російськими окупантами руйнувань зазнали вісім житлових будинків. Також у двох місцях був перебитий газопровід.

Про це Суспільному розповів керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

"Вночі бойовики вдруге за добу обстріляли Станицю Луганську. Гатити почали близько 21-ї години. Загиблих та поранених немає. Снарядами пошкоджено 8 житлових будинків. Під час обстрілів в середині були сім'ї, в тому числі й діти", - розказав Зінченко.

Також за його інформацією у Станиці Луганській досі немає електропостачання.

За інформацією ГУ ДСНС України у Луганській області, у результаті обстрілів в житловому будинку по вулиці Магістральна була зруйнована покрівля та вибите скло у восьми вікнах.

Результати обстрілу Станиці Луганської, фото: ДСНС У результаті вечірнього обстрілу російськими окупантами руйнувань зазнали три житлові будинки. Також у двох місцях був перебитий газопровід.

В іншому будинку по цій же вулиці обстрілом зруйновані покрівля та перекриття та фронтон будівлі. Також був перебитий газопровід, через що зайнялась покрівля.

По вулиці бузковій також був перебитий газогін, у двох будинках вибухом повибивало скло у вікнах.

За інформацією ДСНС, травмованих та поранених серед мирних жителів не було.

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