У Кропивницькому одна сім'я з будинку на вулиці Попова, де стався вибух, отримає 600 тисяч гривень страхових виплат. Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту соціальної політики Юлія Вовк. За її словами, у будинку була застрахована одна з 71 квартири.

Гроші на оренду житла на період ремонту будівлі від міської ради отримали 50 мешканців пошкоджених квартир.

"Це по чотири тисячі гривень на три місяці. Уже багато мешканців знайшли квартири і вказують адреси, де вони проживають. П’ятеро мешканців відмовилися від цієї допомоги".

Що відомо

Щоб усунути аварійність зруйнованого вибухом будинку, виділили майже 1,5 мільйона. "Виділені цього разу гроші потрібні на те, щоб до будинку був вільний та безпечний доступ для будівельників та проєктантів", - сказав міський голова Андрій Райкович.

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Вибух у багатоповерхівці стався через незакритий вентиль на газовій трубі – сказав міський голова Андрій Райкович

2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко.

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