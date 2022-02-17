У Кропивницькому одна сім'я з будинку на вулиці Попова, де стався вибух, отримає 600 тисяч гривень страхових виплат. Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту соціальної політики Юлія Вовк. За її словами, у будинку була застрахована одна з 71 квартири.
Гроші на оренду житла на період ремонту будівлі від міської ради отримали 50 мешканців пошкоджених квартир.
"Це по чотири тисячі гривень на три місяці. Уже багато мешканців знайшли квартири і вказують адреси, де вони проживають. П’ятеро мешканців відмовилися від цієї допомоги".
Що відомо
- Щоб усунути аварійність зруйнованого вибухом будинку, виділили майже 1,5 мільйона. "Виділені цього разу гроші потрібні на те, щоб до будинку був вільний та безпечний доступ для будівельників та проєктантів", - сказав міський голова Андрій Райкович.
- "Старшу доньку виписують з лікарні", – мама дитини, яка травмувалася під час вибуху
- Вибух у багатоповерхівці стався через незакритий вентиль на газовій трубі – сказав міський голова Андрій Райкович
- 2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко.
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