Тринадцятирічну Діану Дідковську, яка травмувалася під час вибуху газу у квартирі на вулиці Попова у Кропивницькому, виписують з лікарні. Про це Суспільному розповіла мама дитини Ганна Дідковська.

За її словами, восьмирічна Поліна продовжує лікуватися в опіковому центрі Кіровоградської обласної лікарні.

"Меншій доньці вже краще, завтра (17 лютого) під наркозом їй знову робитимуть перев'язки. Коли її випишуть додому, лікарі нічого не говорять. Тому наразі незрозуміло, скільки ми ще тут пробудемо – тиждень-два".

Ганна Дідковська каже: старша донька поки житиме у бабусі. Жінка з меншою цілодобово перебуватиме у лікарні.

"Моя свекруха подала у міську раду заявку про отримання грошей на оренду квартири. Мені на карту поступили 4 тисячі гривень. Але помешкання ми ще навіть не шукали, бо я увесь час в лікарні".

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