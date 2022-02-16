Тринадцятирічну Діану Дідковську, яка травмувалася під час вибуху газу у квартирі на вулиці Попова у Кропивницькому, виписують з лікарні. Про це Суспільному розповіла мама дитини Ганна Дідковська.
За її словами, восьмирічна Поліна продовжує лікуватися в опіковому центрі Кіровоградської обласної лікарні.
"Меншій доньці вже краще, завтра (17 лютого) під наркозом їй знову робитимуть перев'язки. Коли її випишуть додому, лікарі нічого не говорять. Тому наразі незрозуміло, скільки ми ще тут пробудемо – тиждень-два".
Ганна Дідковська каже: старша донька поки житиме у бабусі. Жінка з меншою цілодобово перебуватиме у лікарні.
"Моя свекруха подала у міську раду заявку про отримання грошей на оренду квартири. Мені на карту поступили 4 тисячі гривень. Але помешкання ми ще навіть не шукали, бо я увесь час в лікарні".
Що відомо
- "Кіровоградгаз" перерахував гроші на лікування травмованих від вибуху дівчат
- "Старша винесла молодшу”. Мати травмованих дітей та вдова загиблого розповіла про те, що сталось з її сім'єю під час вибуху
- Визначили час, коли жителі зруйнованого вибухом газу будинку у Кропивницькому зможуть зайти до своїх квартир, щоб забрати своє майно.
- Вибух у багатоповерхівці на вулиці Попова у Кропивницькому стався через незакритий вентиль на газовій трубі – сказав міський голова Андрій Райкович
- 2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко.
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм, Інстаграм та Ютуб.
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!