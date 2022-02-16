У кропивницькому дитсадку №60 спалах інфекції – лікарка

У Кропивницькому шістьох дітей лікують вдома, одну – забрали в лікарню. Всі вони з однієї групи дитячого садка №60. Напередодні дітей попросили забрати раніше, бо почали блювати, розповів батько вихованця Павло Пузир. Лікарка дитячої міської лікарні Галина Саркісян говорить – сім випадків – це спалах інфекції.

Завідувачка педіатричного відділення міської дитячої лікарні Галина Саркісян каже: це не отруєння. "Зараз спалах ротавірусної інфекції. Але вона протікає з кишковим синдромом. У дітей проходить досить складно, чим молодша дитина, тим важче. Багаторазове блювання, зневоднення, може бути пронос".

Лікарка каже: у дитячому садку сім випадків – спалах інфекції. "Передається повітряно-крапельний шляхом, як будь-яка респіраторна інфекція".

Павло Пузир розповів, чотирирічного сина до дитячої міської лікарні привезли "швидкою" опівночі. "У спільну групу батьків надійшло повідомлення: забирайте дітей, бо багато діток з отруєнням і рвуть. Це десь було о 16:00 годині і після цього дитина постійно рвала до 24:00 години ночі, піднялася температура". Каже, знає про такі скарги на самопочуття дітей від інших батьків.

Мама вихованки дитсадка Олена Мартинова розповіла, лікуються вдома. "До 24:00 ночі ми рвали. Зараз температура 38,5".

Дитячий садок №60 відвідують 100 дітей. З групи, де 15 лютого у дітей почалось блювання, привели двох, розповіла вихователька Вікторія Лукавенко. 15 лютого було 14 дітей. "Захворіли шестеро дітей, один потрапив до лікарні".

Вихователька розповіла, діти напередодні їли на обід: cуп, макарони, тушковану капусту з чорносливом, увечері не їли. "Якщо масовий випадок отруєння, то є такий алгоритм – є повідомлення до санітарної служби, і тоді вже виїжджають з перевіркою. На кухні завжди є добові проби і це допомагає санітарній службі визначитись з якістю харчування".

Мирослава Пузиря батьки сьогодні забрали з лікарні додому.

Дитячий садок №60 перевірить держпродспоживслужба, каже речниця управління в області Наталія Шевченко. "Сьогодні і ще протягом трьох днів буде проведено обстеження і перевірка cадка, в тому числі на дотримання вимог санітарного законодавства і в сфері безпечності харчових продуктів".

Результати перевірки будуть наступного тижня.

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