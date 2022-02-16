В управлінні капітального будівництва Кропивницької міськради виявили порушення на 1,6 мільйона гривень. Ревізію питань фінансово-господарської роботи робили за період з 01 серпня 2019 по 30 червня 2021 років. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління Держаудитслужби Тетяна Святокум.

За її словами, під час перевірки аудитори встановили завищення вартості робіт на 854,6 тисяч гривень при виконанні капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції об’єктів.

Зокрема, з серпня 2019 по червень 2021 років встановили факти оплати управлінням завищених обсягів виконаних робіт, вартості витратних матеріалів та включених до актів виконаних робіт вартості будівельних робіт, не передбачених договірною ціною. Це призвело до завищення вартості робіт на 370,6 тисяч гривень.

За лютий 2020 року до актів виконаних робіт із реконструкції проїжджої частини вулиць Кропивницького один з підрядників додав вартість будівельних робіт із використанням бетонних сумішей, не передбачених кошторисною документацією, на 484 тисячі гривень.

Крім того, управління витратило понад 696 тисяч гривень на повторне виготовлення проєктно-кошторисної документації. Причини– неякісне обстеження об’єктів для визначення повного комплексу робіт. Управління не надало замовнику обґрунтованих показників до завдання на виготовлення проєктно-кошторисної документації, які б включали додаткові роботи, не передбачені першочергово розробленою проєктною документацією.

Також аудитори виявили порушення з нарахування та виплати заробітної плати працівникам управління капітального будівництва.

Керівник міського управління капітального будівництва Сергій Білокінь сказав, що опубліковані підсумки проведення ревізії діяльності управління – це суб’єктивна точка зору ревізорів. Управління з нею "категорично не погоджується". З його слів, процедура проведення ревізії передбачає викладку заперечень стороною, яку ревізують: "У запереченнях до акту ревізії ми виклали чітку, обґрунтовану, юридично підкріплену позицію. Проте її проігнорували. І в публікації про це немає жодного слова. Жодного слова не було й про те, що під час ревізії левову частину так званих "порушень" усунули шляхом відшкодування та приведення до відповідності розбіжностей між кошторисною документацією, договірними цінами та актами виконаних робіт. Усі, хто займається масштабними будівельними ремонтами, реставраційними роботами, добре знають, що упродовж подібних процесів завжди з’являються додаткові заходи, обсяги, а проєкти коригуються. Всі ці речі обраховуються і прозоро узгоджуються відповідно до виконаних робіт".

Матеріали ревізії направили до слідчого управління поліції області. Суспільне звернулося до речниці Віталіни Бевзенко, аби дізнатись – чи отримали листа від обласної Держаудитслужби. Чекаємо відповідь.

Читайте також

У Кропивницькому підприємця підозрюють у розкраданні грошей, виділених на ремонт водоочисних споруд

У Кропивницькому мешканцям пошкоджених вибухом квартир дозволили забрати речі зі своїх осель

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!