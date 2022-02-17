На роботи, які усунуть аварійність будинку на вулиці Попова у Кропивницькому, де 2 лютого стався вибух, виділили 1 мільйон 466 тисяч 290 гривень з резервного фонду міського бюджету. Таке рішення 17 лютого ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Міський голова Андрій Райкович назвав усунення аварійності першим етапом відновлення будівлі: "Скільки грошей усього потрібно на відновлення будинку, не рахували. Рахуємо поетапно. Виділені цього разу гроші потрібні на те, щоб він (будинок – ред.) не завалився, щоб до нього був вільний та безпечний доступ будівельників та проєктантів. Тоді вже розроблятимуть проєкт відновлювальних робіт".

За інформацією начальника міського відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Коваленка, виділена сума відповідає проєктно-кошторисній документації, яку розробило підприємство "Кіровоградбудпроект" на замовлення житлово-експлуатаційної організації №4, що є балансоутримувачем пошкодженої багатоповерхівки: "Гроші витратять на першочергові невідкладні аварійно-стабілізаційні роботи. А саме: розбирання пошкоджених стінових панелей та плит перекриття, монтажне укріплення плит перекриття тощо".

Гроші виділили міському управлінню капітального будівництва.

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