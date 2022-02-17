У Києві під час акції протесту "SaveФОП" напали на оператора Суспільного

У Києві 17 лютого під час акції руху "SaveФОП", який виступає проти запровадження касових апаратів для окремих категорій фізичних осіб-підприємців, постраждав оператор Суспільного Богдан Заїка.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Нікіта Галка, який працював на місці події.

За його словами, під час запису інтерв’ю один із протестувальників раптово почав виривати камеру з рук оператора та штовхатися. Невідомий вимагав від журналістів зняти правоохоронців, які наблизилися до мітингарів.

Чоловік не представився, а після інциденту пішов. На камеру вдалося зафіксувати його обличчя.

Пізніше в оператора Суспільного також влучили яйцем — чоловік намагався потрапити ним у поліцейських. Оператор тілесних ушкоджень не зазнав, обладнання не постраждало.

Уранці 17 лютого в Києві відбулася чергова акція руху "SaveФОП". Мітингарі перекрили вулицю Хрещатик у районі Майдану Незалежності. Поліція відтіснила з дороги протестувальників, потім колона з підприємців вирушила до стін парламенту, паралізувавши вулицю Грушевського. Там учасники акції перекрили рух транспорту, а коли поліція почала відтісняти мітингувальників з дороги — почалися сутички.

Акції руху "SaveФОП" тривають з 2021 року. Учасники руху вимагають зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування. Мітингувальники зокрема закликають Раду ухвалити законопроєкти №5866 та №5866-1.

Востаннє в Києві акція руху "SaveФОП" відбулася 25 січня. Тоді учасниками акції та правоохоронцями стались сутички: під час протесту демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ. Після сутичок 25 січня у лікарні лишалися троє травмованих правоохоронців і одна жінка.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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