17 лютого зранку у Києві почалася чергова акція руху "SaveFOP". Мітингарі перекрили вулицю Хрещатик в районі Майдану Незалежності. Поліція відтіснила з дороги протестувальників, потім колона з підприємців вирушила до стін парламенту, паралізувавши вулицю Грушевського. Там учасники акції перекрили рух транспорту, а коли поліція почала відтісняти мітингувальників з дороги — почалися сутички.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Вадим Гетманцев назвав мітингарів "елементами розхитування ситуації в Україні", а їх вимоги – безглуздими. Самі ж підприємці звинувачують силовиків у перешкоджанні їх праву на протести.

Суспільне стрімило акцію наживо.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, акція почалася близько 9 ранку.

Фото: Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У центрі Києва учасники "SaveFOP" блокували Хрещатик

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Учасники акції

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Учасники акції

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Учасники акції

Станом на 11 ранку рух по вулиці Хрещатик та Володимирському узвозу вже було відновлено. Окрім того, поліція частково перекрила рух по вулиці Шовковичній. Але протестувальники перемістилися на вулицю Грушевського і перекрили рух транспорту. Кількість мітингувальників збільшилася до близько 1000 осіб. Станом на 12 годину поліція почала відтісняти людей з проїжджої частини, у результаті чого виникли сутички.

Учасники акції вигукували ганьба та вимагали взагалі скасувати використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

"Ми проти тотальної фіскалізації, яка вб’є економіку країни — навіть у маленькі села ніхто не привезе хліба", – розповіла підприємниця Тетяна Горевая.

Фото: Суспільне Серед протестувальників є і жінки, які незадоволені діями правоохоронців.

"У нас заявлена заздалегідь мирна акція. Ми сплатили гроші за сцену коштами, які зібрали раніше. У нас є всі дозволи. Але вчора нашу сцену заблокували сім поліцейських автівок і досі не пропускають. Нам не давали принести звукове обладнання. Тому ми ходою від Верховної ради пішли їх забрали", – розповіла співорганізатор акції Тетяна Горевая.

Утім в Раді заявили, що тут нема приводів для дискусії.

"Та політична сила, яка вивела сьогодні людей на вулиці, вона має вимоги несумісні з нормальним існуванням держави в майбутньому. Вони вимагають взагалі скасувати реєстрацію РРО – їх вимоги маніпулятивні, вони спрямовані на розхитування ситуації в Україні", – заявив Гетманцев.

Він вважає, що скасування усіх податків для підприємців неможливе, адже несумісне з принципами роботи країни.

"Ця дискусія є безглуздою і немає під собою підстав", – додав він.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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