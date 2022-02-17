17 лютого зранку у Києві почалася чергова акція руху "SaveFOP". Мітингарі перекрили вулицю Хрещатик в районі Майдану Незалежності. Поліція відтіснила з дороги протестувальників, потім колона з підприємців вирушила до стін парламенту, паралізувавши вулицю Грушевського. Там учасники акції перекрили рух транспорту, а коли поліція почала відтісняти мітингувальників з дороги — почалися сутички.
Народний депутат від партії "Слуга народу" Вадим Гетманцев назвав мітингарів "елементами розхитування ситуації в Україні", а їх вимоги – безглуздими. Самі ж підприємці звинувачують силовиків у перешкоджанні їх праву на протести.
Суспільне стрімило акцію наживо.
Як повідомляє кореспондент Суспільного, акція почалася близько 9 ранку.
Станом на 11 ранку рух по вулиці Хрещатик та Володимирському узвозу вже було відновлено. Окрім того, поліція частково перекрила рух по вулиці Шовковичній. Але протестувальники перемістилися на вулицю Грушевського і перекрили рух транспорту. Кількість мітингувальників збільшилася до близько 1000 осіб. Станом на 12 годину поліція почала відтісняти людей з проїжджої частини, у результаті чого виникли сутички.
Учасники акції вигукували ганьба та вимагали взагалі скасувати використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
"Ми проти тотальної фіскалізації, яка вб’є економіку країни — навіть у маленькі села ніхто не привезе хліба", – розповіла підприємниця Тетяна Горевая.
"У нас заявлена заздалегідь мирна акція. Ми сплатили гроші за сцену коштами, які зібрали раніше. У нас є всі дозволи. Але вчора нашу сцену заблокували сім поліцейських автівок і досі не пропускають. Нам не давали принести звукове обладнання. Тому ми ходою від Верховної ради пішли їх забрали", – розповіла співорганізатор акції Тетяна Горевая.
Утім в Раді заявили, що тут нема приводів для дискусії.
"Та політична сила, яка вивела сьогодні людей на вулиці, вона має вимоги несумісні з нормальним існуванням держави в майбутньому. Вони вимагають взагалі скасувати реєстрацію РРО – їх вимоги маніпулятивні, вони спрямовані на розхитування ситуації в Україні", – заявив Гетманцев.
Він вважає, що скасування усіх податків для підприємців неможливе, адже несумісне з принципами роботи країни.
"Ця дискусія є безглуздою і немає під собою підстав", – додав він.
Що відомо
- З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
- Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.
- У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.
- Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.
Читайте також
В Україні — майже 2 млн ФОПів. Це найбільше за останні 5 років — Опендатабот
Програмні реєстратори та касові апарати для ФОПів: чиновник з Кабміну пояснив переваги
Засіб боротьби з тіньовою економікою чи тиск на бізнес. Експерт про касові апарати
Застосування касових апаратів: кому з ФОПів не потрібні РРО
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!