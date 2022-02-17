17 лютого UA: ДНІПРО на всіх своїх платформах проводить тематичний марафон безпеки. У рамках марафону інструктор з медбатальйону “Госпітальєри” Всеволод Дорофєєв провів майстер-клас з надання першої допомоги при пораненнях. А також показав, з чого має складатись "тривожний рюкзак" в разі бойових дій або надзвичайних ситуацій.

Чоловік три роки є частиною команди “Госпітальєрів”, які надають курси першої медичної допомоги для медиків, вчителів та всіх охочих.

До аптечки — знеболюючі, протизастудні, жгути

Інструктор з тактичної медицини каже: за останні три тижні зросла кількість тих, хто хоче опанувати навички домедичної допомоги.

"Основна наша задача – це навчання людей будь-якої категорії, будь-якої професії по наданню базової підтримки життя та допомоги при травмах", - каже Всеволод Дорофєєв.

За його словами, в умовах бойових дій варто знати, як зупинити кровотечу, накласти турнікет або бандаж на рану.

"Ознаки масивної кровотечі, серед яких, перше – фонтануюча пульсуюча кров з рани, яка виходить просто на ваших очах, ви це бачите. Друге – це пляма на одязі, яка розповсюджується і ви бачите, що цей процес дуже швидкий. Третя ознака масивної кровотечі, коли вже кров витікає з-під одягу, накопичується внизу і розтікається калюжею. Четверта ознака масивної кровотечі це – травматична ампутація, яка може бути повною або частковою", - розповідає інструктор.

До звичайної аптечки, яку радять збирати в разі швидкої евакуації, каже Всеволод, мають входити знеболюючі, протизастудні препарати, не ткані серветки, еластичний бинт, засоби для дезінфекції, жгути.

"Це препарати, які допомагають при ушкодженні чи дисфункції шлунково-кишкового тракту, нестероїдні протизапальні засоби, ентеросорбенти для отруєнь. Бажано мати з собою вітаміни, особливо вітамін C", - говорить чоловік.

У "тривожну валізу" — документи, теплий одяг, ніж

Також у медичному батальйоні рекомендують скласти у так звану “тривожну валізу” всі документи, зберігати їх у зіп-пакеті, а також гроші, зарядні пристрої, сублімовану їжу або їжу швидкого приготування, багаторазовий посуд та змінний одяг. Важливо, щоб речі цивільної людини не мали кольорів військових.

"Бажано мати якийсь одяг теплий. Спальник має бути, розрахований принаймні до мінус десяти. Необхідно мати якийсь елемент, який буде захищати вас від вологи", - радить Всеволод.

Також в разі надзвичайної ситуації в пригоді стане ніж, сухе пальне та фільтр для води.

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