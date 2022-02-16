На позачерговій сесії Дніпропетровської облради депутати проголосували за програму територіальної оборони області. За словами голови облради Миколи Лукашука, фінансування відповідної програми здійснюється коштом Збройних Сил України, проте облрада виділила 4.6 млн гривень.

За програму проголосували 72 депутати з 78 присутніх. 40 депутатів були відсутні на сесії, зокрема й заступник голови облради Геннадій Гуфман.

"Мета цієї програми заспокоїти всіх мешканців України та області. ЗСУ готові захищати спокій українців", - говорить голова обласної ради.

Начальник штабу регіонального управління сил територіальної оборони “Схід” ЗСУ Євген Щербань, каже: підрозділи тероборони сформовані й приступили до виконання завдань. Усіх охочих запрошують долучитись на службу до територіальних батальйонів, для цього потрібно звернутись до підрозділів тероборони.

"Громадянин прибуває до військового комісаріату та отримує копію облікової картки, надалі з оригіналом документів прибуває до підрозділів тероборони, де формується його особова справа. Після цього укладається контракт на службу в резерві", - зазначив Євген Щербань.

Він додав: в кожному регіоні створені бригади тероборони чисельністю від 90 -120 військовослужбовців, в кожному райцентрі, згідно адміністративно територіальної реформи, створені до 50-ти кадрових військових.

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