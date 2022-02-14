13 лютого у Дніпрі пройшов вишкіл із цивільної оборони у рамках Всеукраїнської ініціативи “Не панікуй! Готуйся!”. Учасників вчили базовим правилам поводження зі зброєю, основам тактичної підготовки та домедичної допомоги.

Як розповів організатор заходу та колишній військовослужбовець Родіон Кудряшов, загалом на вишкіл зібралися понад 300 людей. Серед учасників як цивільні, які не мають знань і навичок військової підготовки, так і колишні військовослужбовці.

"Мотивація проведення цих заходів - щоб люди перестали лякатися. Лякатися якихось певних речей, і у разі повномасштабної війни були готові захищатися", - каже Родіон Кудряшов.

Учасників заходу розподілили на групи за рівнем підготовки. Досвідчені оновлювали та відпрацьовували тактичні навички, вчилися організовувати роботу блокпостів. А новачкам розповіли правила поводження у надзвичайних ситуаціях, вчили тримати зброю та стріляти, а також надавати домедичну допомогу.

Суспільне Дніпро Вишкіл пройшли понад 300 людей

Для дев’ятнадцятирічного Святослава - це перший вишкіл. Його батько у 2015 році брав участь у боях за селище Піски. Хлопець каже, у разі необхідності, готовий захищати свою країну.

"Приїхав на цей вишкіл, щоб навчитися основним військовим базисам та не розгубитися у разі агресії ворога, вміти захищати свою землю, свою домівку, свою державу", - говорить Святослав.

Ще одна учасниця вишколу каже: навряд чи їй доведеться використовувати техніку і зброю, а ось медична допомога - те, що потрібно знати і без військової загрози.

Суспільне Дніпро Учасників вчили поводитися зі зброєю

Один із засновників ініціативи Андрій Білецький вважає, що знання, які цивільні отримають на вишколі, допоможуть знизити у людей рівень страху перед загрозою.

"Це знання того, що треба робити, які алгоритми взагалі дій у разі війни на вулицях твого міста, селища. Знання - це впевненість", - говорить чоловік.

Організатори вишколу кажуть, подібні заходи планують регулярно проводити і надалі. Інформацію про дату наступних навчань можна знайти у мережі інтернет, зокрема на сторінці ініціативи у Facebook.

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