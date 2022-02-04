Як зібрати тривожний наплічник? Інструкція від львівських військовослужбовців

Через ризик надзвичайної ситуації українцям рекомендують зібрати речі першої необхідності у тривожний рюкзак. Про те, що туди покласти, в ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповіли львівські військовослужбовці.

За словами резервіста 103 бригади сил тероборони Тараса Іщика, скласти речі на випадок евакуації можна в туристичний рюкзак на 30-60 літрів. Щоб його було зручно носити, він повинен мати ортопедичну спинку. Туди потрібно скласти документи, особисті речі, реманент для виживання, їжу та медикаменти.

У тривожній валізі обов’язково мають бути як оригінали, так і копії документів. Додатково їх можна завантажити на флеш-носій або хмарне сховище. До документів варто додати ключі від будинку та автомобіля.

Їжу варто взяти у невеликій кількості, максимум на 3 дні. Краще надати перевагу сублімованій їжі або концентратам – вони займають мало місця і потребують менше часу на приготування. Воду варто брати по 2 літра на людину на один день.

Для того, щоб не перевантажувати наплічник, варто вдягнути на себе кілька комплектів одягу. Він має бути непримітний та зручний.

"У пакет з речами можна покласти два комплекти спідньої білизни, дві пари шкарпеток, кілька футболок з розрахунку на одну людину. Крім того, варто взяти ще якийсь светр, дощовик та цупкі штани" — каже Тарас Іщик.

Доброволець "Карпатської січі" Богдан Федун рекомендує не одягати камуфляж, щоб під час бойових дій людину не сприймали як загрозу. Натомість краще вибрати туристичний одяг та трекінгові черевики.

Також в окремих випадках можуть знадобитися речі для виживання на місцевості:

"Важлива річ — це карта вашої місцевості Львівської області, бажано, щоб це була топографічна карта. Також потрібно мати невелику саперну лопатку. Вона може бути корисною як для самооборони, так і виживання. До прикладу, якщо ви ставите намет чи викопуєте місце під вогонь. Крім того, треба килимок, спальний мішок та сірники", — каже Тарас Іщик.

У аптечку варто покласти різні бинти, йод та перекис водню, каже терапевтка Першого територіального медичного об'єднання Ольга Кушнір. З собою варто взяти протизапальні засоби, знеболювальні, протизастудні, ентеросорбенти на випадок отруєнь та свою особисту аптечку з препаратами, які людина вживає на постійній основі. Лікарка не рекомендує брати із собою антибіотики, оскільки вони можуть викликати алергічну реакцію.

Тарас Іщик вважає, що ідеальної тривожної валізи не існує:

“Є дуже багато різних списків, але треба розуміти, що ідеальна тривожна валіза – це та, яку ви складаєте самі. Є різні ситуації, є родини з дітьми, і теоретично кожен член родини мав би мати свою індивідуальну тривожну валізу”.

Автор: Анастасія Балєва

Що відомо

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На Львівщині є понад 160 тисяч укриттів, якими можна скористатися у випадку надзвичайної ситуації. Вони переважно розташовані у підвальних чи цокольних приміщеннях.

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