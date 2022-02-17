Президент Володимир Зеленський пообіцяв внести до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, відому як Стамбульська конвенція.

Так глава держави відреагував на вже другу петицію із закликом ратифікувати документ.

"Послідовно підтримую кроки, спрямовані на захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також щодо забезпечення належного реагування на випадки такого насильства", — йдеться у відповіді Зеленського.

Президент нагадав, що підтримав і попередню петицію за ратифікацію Стамбульської конвенції, яка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів ще у травні 2020 року.

Зараз, за його словами, Міністерство закордонних справ "допрацьовує пакет документів" щодо ратифікації договору. Після цього Зеленський буде готовий внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції на розгляд парламенту.

Що відомо

У 2011 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала цей документ. Після неї Конвенцію підписали ще 33 країни.

Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте Верховна Рада досі її не ратифікувала. Проти ратифікації виступають Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція "нав'язує гендерну ідеологію".

Понад 50 українських громадських організацій об’єдналися в коаліцію "За Стамбульську конвенцію" із закликом до президента Зеленського та Верховної ради ратифікувати цей міжнародний документ.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що конвенцію мають ухвалити у 2022 році. За її словами, уряд провів консультації щодо конвенції із Радою Європи та отримав відповідні роз’яснення, які мають спростити ратифікацію документа в Україні.

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