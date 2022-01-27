Друга петиція на сайті президента України за ратифікацію Стамбульської конвенції зібрала 25 тисяч необхідних підписів. У травні 2020 року перша така ж петиція теж зібрала понад 25 тисяч голосів.

5 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції. Проте обіцянку досі не виконав, зазначає "Повага".

Саме тому зареєстрували другу петицію.

Що відомо

У 2011 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала цей документ. Після неї Конвенцію підписали ще 33 країни.

Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте Верховна рада досі її не ратифікувала. Проти ратифікації виступають Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція "нав'язує гендерну ідеологію".

Понад 50 українських громадських організацій об’єдналися в коаліцію "За Стамбульську конвенцію" із закликом до президента Зеленського та Верховної ради ратифікувати цей міжнародний документ.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що конвенцію мають ухвалити у 2022 році. За її словами, Уряд провів консультації щодо конвенції із Радою Європи та отримав відповідні роз’яснення, які мають спростити ратифікацію документа в Україні.

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