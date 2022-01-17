Уряд провів консультації щодо Стамбульської конвенції із Радою Європи та отримав відповідні роз’яснення, які мають спростити ратифікацію документа в Україні.

Про це у коментарі Суспільному повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Якщо ми говоримо про ратифікацію Стамбульської конвенції про протидію насильства щодо жінок, ми провели консультації також з Радою Європи. Тому що, ви знаєте, були застереження і релігійних організацій. Було багато застережень щодо тлумачення самої конвенції", — розповіла вона.

Відтак віцепрем’єрка звернулася до генеральної секретарки Ради Європи, яка надала відповідний лист із роз’ясненнями.

"З урахуванням цього і консультацій, ми підготували проєкт заяви, яка буде роз’яснювати власне те, як ми бачимо і розуміємо конвенцію. Зокрема, що вона взагалі не стосується питань гендерної ідентифікації, гендерних стереотипів, будь-яких положень які стосуються Конституції, сімейних устоїв, закріплених в Конституції", — підкреслила Стефанішина.

За її словами, уряд сформував застереження, що має спростити процес ратифікації конвенції.

"Тому ми таке застереження сформували, ми готуємо пакет для того, щоб президент вніс його на розгляд парламенту, і він точно вже відповідає міжнародній практиці. Такі країни, як Хорватія, також ратифікували конвенцію із застереженнями", — додала віцепрем’єрка.

При цьому Стефанішина підкреслила, що змінити термінологію документа неможливо.

"З документа не можна прибрати слово "гендер", тому що це — міжнародна конвенція, вона просто ратифікується. Але разом з ратифікацією є такий інструмент як заява, в якій ми розтлумачуємо, як ми бачимо і розуміємо положення конвенції відповідно в тій заяві, які буде подаватися Україною", — зазначила політикиня.

Віцепрем’єрка зауважила, що таке тлумачення буде публічним та стане невід’ємною частиною законопроєкту.

"Тому, щойно як законопроєкту буде зареєстрований в парламенті, всі зможуть ознайомитись з цією заявою", — підсумувала вона.

Що відомо

У 2011 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала цей документ. Після неї Конвенцію підписали ще 33 країни, в тому числі Україна. Стамбульська конвенція набула чинності 1 серпня 2014 року. Станом на січень 2018 року її підписали 45 країн та Європейський Союз.

5 червня 2020 року Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Ради законопроєкт щодо її ратифікації, але це так і не було зроблено. Тому Марш жінок, один з учасників коаліції "За Стамбульську конвенцію", вирішив зареєструвати ще одну петицію, а також заклик ратифікувати цей міжнародний документ та ознайомся з його перевагами на сайті https://stopviolence.in.ua/.

Громадські організації закликали президента і Раду терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію. Понад 10 років тому Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте Верховна рада досі її не ратифікувала. Проти ратифікації виступають Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція "нав'язує гендерну ідеологію".

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