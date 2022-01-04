Стамбульську конвенцію в Україні мають ратифікувати у 2022 році — віцепрем'єрка

Стамбульську конвенцію в Україні мають ратифікувати у 2022 році. Понад 10 років тому Україна брала участь у підготовці конвенції проти насильства, проте Верховна рада досі її не ухвалила.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми на початку 2022 року сконцентруємося на комунікаційній кампанії, на роботі з депутатським корпусом, і перше півріччя проведемо під егідою налагодження консенсусу щодо ратифікації та подальшого внесення закону до парламенту", — зазначила вона, і на уточнювальне питання Стефанішина заявила, що Стамбульську конвенцію ратифікують у 2022 році.

За її словами, і уряд, і президент підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції, і цей законопроєкт буде внесений до парламенту.

"Ми сформували застереження до Конвенції, з якими подаватиметься документ на ратифікацію. Ці застереження є квінтесенцією всіх дискусій з різними сторонами, і з консервативним крилом суспільства, з релігійним співтовариством та з експертним середовищем. Вони передбачають, що положення Конвенції жодним чином не впливають на положення Конституції України, що Конвенція не стосується будь-яких питань гендерної ідеології чи ідентичності, і відповідно ці застереження знімають різночитання положень самої Конвенції",— сказала Стефанішина.

Стефанішина також розповіла, що отримала лист від генерального секретаря Ради Європи (Марія Пейчинович-Бурич), яка офіційно роз'яснила від імені РЄ зміст самої Конвенції.

"У цьому листі підтверджується, що Конвенція не має нічого спільного з питаннями гендерної ідентичності, що стосується виключно можливості захисту осіб, які страждають від домашнього насильства, вона дає додаткові інструменти міжнародного співробітництва та захисту наших громадян за кордоном. Крім того, це дає змогу Україні стати об'єктом загальноєвропейського моніторингу", — додала Стефанішина.

Що відомо

У 2020 році на офіційному сайті президента України електронна петиція із закликом ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію набрала потрібні 25 тисяч голосів.

5 червня 2020 року Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Ради законопроєкт щодо її ратифікації, але це так і не було зроблено. Тому Марш жінок, один із учасників коаліції "За Стамбульську конвенцію", вирішив повторно зареєстрували петицію до президента України з проханням подати законопроєкт про ратифікацію до парламенту.

За даними організацій за права людини, близько 60 відсотків правоохоронців вважають повідомлення про насильство неправдивими, а 10-12 відсотків – "іноді прийнятними".

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу