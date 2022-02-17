Міністерство культури та інформаційної політики оголосило конкурс з виробництва чотирьох відеороликів на військово-патріотичну тематику "Готові до спротиву".

Про це повідомляє МКІП у Facebook.

Два відеоролики повинні стосуватися мети, завдання та призначення системи національного спротиву (Сил територіальної оборони). Ще два відеоролики мають розповідати про можливість долучення до військового резерву Сил територіальної оборони.

У повідомленні сказано, що участь у конкурсі можуть брати творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності. Переможець отримає понад півмільйона гривень.

Заявки прийматимуть до 15 години 18 лютого. Деталі конкурсу за посиланням.

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