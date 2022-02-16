Троє кандидатів, яких не допустили до участі у виборах ректора БДМУ, подаватимуть заявки на повторний конкурс. Йдеться про проректорів вишу Ігоря Геруша та Олександра Іващука, а також керівника бюро судмедекспертизи Віктора Бачинського.

Інформацію про наміри подаватись на повторний конкурс кандидати підтвердили Суспільному.

Вибори в Буковинському медуніверситеті призначили на 28 квітня. Претенденти можуть подаватись з 15 лютого впродовж двох місяців. Попередні вибори не відбулись, бо у двох турах більшість виборців проголосувала "проти всіх".

Кого допустили до попередніх виборів ректора

До участі у виборах допустили чотирьох кандидатів:

Оксану Андрієць — виконувачку обов'язків ректора університету. Професорку кафедри акушерства та гінекології. З 2014 по 2019 роки вона очолювала обласний департамент охорони здоров'я.

Анатолія Гоженка — директора державного підприємства Український науково-дослідний інститут медицини транспорту.

Віталія Максим'юка — професора кафедри хірургії в медичному університеті. Раніше він був виконувачем обов'язків ректора БДМУ.

Віктора Польового — завідувача кафедри загальної хірургії. З 2004 до 2010 року він був деканом медичного факультету №1.

Ще трьох кандидатів не допустили до участі у виборах.

Як відбирали кандидатів

Для відбору кандидатів сформували дві комісії — при університеті та при Міністерстві охорони здоров'я. Для кандидатів висунули вимоги:

вчене звання та науковий ступінь;

стаж науково-педагогічної діяльності не менше як 10 років;

вільне володіння українською мовою.

Також кандидати мали подати паспорт, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою та трудову книжку. Комісія в університеті приймала документи та подавала списки кандидатів у МОЗ. 30 січня комісія відібрала чотирьох кандидатів на посаду ректора з семи.

Що каже один з кандидатів, якого не допустили

За словами викладача вишу й керівника бюро судмедекспертизи Віктора Бачинського, конкурсна комісія у Міністерстві охорони здоров'я відхилила його кандидатуру через недостатній стаж та відсутність сертифікату про володіння українською мовою. Бачинський каже, що це порушення.

Зокрема у положенні про конкурс немає вимоги про сертифікат, а його стаж роботи втричі перевищує необхідний.

"Я працював асистентом, доцентом та професором. Мій педагогічний стаж — 38 років, а для посади необхідно десять. Я їм рекомендую отримати атестат, що вони знають математику", — каже Бачинський.

За словами професора, в положенні про конкурс йдеться про "посвідчення" про знання української мови. Він вважає, що надав його — надіслав у МОЗ документ про завершення школи.

Також каже, що комісія мала терміни для уточнень і могла попросити додаткові документи або надати роз'яснення. Бачинський подавав до Міністерств освіти та охорони здоров'я запити щодо відхилення його кандидатури.

Чому більшість викладачів і студентів голосувала "проти всіх"

У другому турі взяли участь майже 800 виборців. Це студенти, викладачі та працівники вишу. Ми поспілкувалися з декількома виборцями анонімно.

За словами студентки п'ятого курсу, ніхто з кандидатів не гарантував, що кафедри будуть при лікарнях, де студенти практикуються.

"В університету є приміщення у лікарнях. Раніше у виші говорили, що їх заберуть для інших потреб БДМУ, а студенти навчатимуться в аудиторіях. Це студентів не влаштовує, бо немає практики. Наприклад, у нас є кафедра онкології, де заняття проводять в гуртожитку", — каже п'ятикурсниця.

За словами колишньої студентки, яка торік завершила навчання, голосування проти всіх — це найпростіший варіант. Вона каже, що про кандидатів було мало інформації.

"Немає довіри до них і до їхніх програм. Також у студентів є особиста неприязнь до деяких викладачів через те, як вони навчали", — каже студентка.

Викладачка університету каже, що очолювати заклад має людина з досвідом в освіті. Кандидати, які брали участь — практики, але цього недостатньо для впровадження змін у навчальному процесі. Відтак їх не підтримували.

Що відомо

У Буковинському медуніверситеті не обрали ректора. Більшість виборців у першому та другому турі проголосувала проти усіх кандидатів.

У другий тур вийшли Андрієць та Максим'юк.

Вибори ректора мали відбутися 3 березня 2021 року. Через карантин їх переносили на невизначений термін.

З попереднім керівником вишу Тарасом Бойчуком завершився контракт. Він очолював заклад протягом двох каденцій, відтак втретє не міг подавати свою кандидатуру.

До жовтня 2021 року виконувачем обов'язків був Віталій Максим'юк. З жовтня МОЗ призначило в.о. медичного університету Оксану Андрієць.

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