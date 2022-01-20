Екскандидат на посаду ректора Буковинського медуніверситету Віктор Бачинський вимагає повторно переглянути його документи на конкурсній комісії. Він хоче оскаржити рішення, за яким його не допустили до виборів ректора.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

Що каже Бачинський

Віктор Бачинський — керівник бюро судово-медичної експертизи та завідувач кафедри вишу. За словами викладача, конкурсна комісія у Міністерстві охорони здоров'я відхилила його кандидатуру через нодостатній стаж та відсутність сертифікату про володіння українською мовою. Бачинський каже, що це порушення. Зокрема у положенні про конкурс немає вимоги про сертифікат, а його стаж роботи втричі перевищує необхідний.

"Я працював асистентом, доцентом та професором. Мій педагогічний стаж — 38 років, а для посади необхідно десять. Я їм рекомендую отримати атестат, що вони знають математику", — каже Бачинський.

За словами професора, в положенні про конкурс йдеться про "посвідчення" про знання української мови. Він вважає, що надав його — надіслав у МОЗ документ про завершення школи.

Також каже, що комісія мала терміни для уточнень і могла попросити додаткові документи або надати роз'яснення. Бачинський подав до Міністерств освіти та охорони здоров'я запити щодо відхилення його кандидатури. Також планує оскаржувати рішення комісії у суді.

Як відбирали кандидатів

Для відбору кандидатів сформували дві комісії — при університеті та при Міністерстві охорони здоров'я. Для кандидатів висунули вимоги:

вчене звання та науковий ступінь;

стаж науково-педагогічної діяльності не менше як 10 років;

вільне володіння українською мовою.

Також кандидати мали подати паспорт, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою та трудову книжку. Комісія в університеті приймала документи та подавала списки кандидатів у МОЗ. 30 січня комісія відібрала чотирьох кандидатів на посаду ректора з семи.

Суспільне надіслало запит на коментар від МОЗ щодо того, з яких причин відхилили трьох кандидатів, як вираховували педагогічний досвід Бачинського та чи можливо переглянути рішення комісії при міністерстві.

Як відбуватимуться вибори

Вибори ректора відбудуться 1 лютого. Кандидати оприлюднили свої програми на сайті університету. Студенти університету мають обрати своїх представників для голосування. Також кандидатів можуть підтримати викладачі та технічні працівники вишу. Голосування є таємним.