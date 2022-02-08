На виборах ректора Буковинського медуніверситету не обрали жодного з кандидатів. Більшість виборців проголосували проти всіх.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із засідання виборчої комісії.

У другому турі за кандидата Василя Максим'юка проголосували 255, за його опонентку Оксану Андрієць — 182. Жоден з кандидатів не отримав половини голосів від явки, відтак не може бути переможцем. Проти усіх проголосував 331 виборець, чотири бюлетені — не дійсні.

Усього участь в голосуванні могли взяти майже 900 людей. На вибори прийшли майже 90%. Це викладачі, інші працівники вишу та частина студентів. Студенти мають найменшу частку голосів — 15%.

8 лютого відбудеться засідання організаційного комітету вишу, де підбиватимуть протоколи голосування.

Хто балотувався

У другому турі на посаду ректора претендували:

Оксана Андрієць, доктор медичних наук

Оксана Андрієць — виконувачка обов'язків ректора університету. Андрієць стала в.о. наприкінці жовтня 2021 року за наказом міністра охорони здоров'я.

З 2014 по 2019 роки очолювала обласний департамент охорони здоров'я.

З 1997 року працювала позаштатним обласним гінекологом дитячого та підліткового віку. З січня 2020 року – професорка кафедри акушерства і гінекології БДМУ.

Віталій Максим’юк, професор

Віталій Максим'юк — професор кафедри хірургії в медичному університеті. Раніше він був виконувачем обов'язків ректора БДМУ, з 10 березня по 25 жовтня 2021 року.

У першому турі виборів на посаду ректора претендували:

Анатолій Гоженко — директор державного підприємства Український науково-дослідний інститут медицини транспорту.

Віктор Польовий — завідувач кафедри загальної хірургії. З 2004 до 2010 року був деканом медичного факультету №1.

Раніше один із кандидатів, якого не допустили до участі в конкурсі, вимагав у МОЗ, щоб його документи переглянули повторно.

Що відомо

У Буковинському медуніверситеті оголошували другий тур виборів ректора. Під час голосування жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, потрібних для перемоги.

Найбільшу кількість голосів набрали кандидати Віталій Максимюк (209) та Оксана Андрієць (171). Водночас майже 300 виборців проголосували "проти всіх".

Вибори ректора мали відбутися 3 березня 2021 року. Через карантин їх переносили на невизначений термін.

З попереднім керівником вишу Тарасом Бойчуком завершився контракт. Він очолював заклад протягом двох каденцій, відтак втретє не міг подавати свою кандидатуру.

До жовтня 2021 року виконувачем обов'язків ректора був Віталій Максим'юк.

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