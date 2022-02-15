У Міністерстві охорони здоров’я України оголосили про проведення нового конкурсу на посаду ректора Буковинського медуніверситету. Вибори призначили на 28 квітня.

Про це йдеться у наказі міністерства охорони здоров'я.

Документи від претендентів на посаду ректора прийматимуть з 15 лютого впродовж двох місяців.

Нагадаємо, у Буковинському медуніверситеті не обрали ректора. Більшість виборців у першому та другому турі проголосувала проти усіх кандидатів.

Що відомо

На посаду ректора претендували четверо кандидатів: Оксана Андрієць, Анатолій Гоженко, Віталій Максим'юк, Віктор Польовий. У другий тур вийшли Андрієць та Максим'юк.

Раніше один із кандидатів, якого не допустили до участі в конкурсі, вимагав у МОЗ, щоб його документи переглянули повторно.

Вибори ректора мали відбутися 3 березня 2021 року. Через карантин їх переносили на невизначений термін.

З попереднім керівником вишу Тарасом Бойчуком завершився контракт. Він очолював заклад протягом двох каденцій, відтак втретє не міг подавати свою кандидатуру.

До жовтня 2021 року виконувачем обов'язків був Віталій Максим'юк. З жовтня МОЗ призначило в.о. медичного університету Оксану Андрієць.

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