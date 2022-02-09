Депутатка від фракції "Народний контроль" Яна Брус хоче відсторонити секретарку Чернівецької міськради. Причиною депутатка називає те, що Марина Кирилюк неналежно виконує свої обов'язки.
Про це йдеться у проєкті рішення Брус, який оприлюднили 9 лютого.
У пояснювальній записці йдеться, що секретарка ради Кирилюк не робить зауваження міському голові, коли той не дає виступити депутатам. Також не вносить проєкти рішення, які підготував "Народний контроль", у проєкт порядку денного.
"Такі дії грубо порушують права депутата", — пише у проєкті рішення.
Суспільне намагається сконтактувати з секретаркою Мариною Кирилюк. Втім вона не відповідає на дзвінки на особистий та робочий номер.
Наразі Кирилюк не коментуватиме проєкт рішення. Це Суспільному сказала головна спеціалістка відділу комунікацій управління комунікацій Анастасія Кокоячук. Коментуватимуть проєкт рішення на сесії міськради.
Що відомо
- Кандидатуру Марини Кирилюк від "Єдиної альтернативи" під час голосування підтримали депутати "Єдиної Альтернативи", "Пропозиції", "Слуги народу" та "Європейської Солідарності". Представники "Рідного міста", "Народного контролю" та "Команди Михайлішина" не брали участі в голосуванні.
- До Чернівецької міськради пройшли сім партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр.
- Міським головою Чернівців обрали підприємця Романа Клічука.
- Раніше депутат Володимир Бешлей 14 грудня зареєстрував проєкт рішення про відставку теперішньої секретарки ради Марини Кирилюк. Рішення не підтримали.
- Щоб достроково припинити повноваження секретаря, потрібно 22 голоси депутатів. Припинення повноважень відбувається таємним голосуванням. Якщо повноваження Кирилюк припинять, міський голова має запропонувати нову кандидатуру секретаря. Якщо її не підтримають, депутати виносять кандидатуру самостійно.