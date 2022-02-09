Депутатка від фракції "Народний контроль" Яна Брус хоче відсторонити секретарку Чернівецької міськради. Причиною депутатка називає те, що Марина Кирилюк неналежно виконує свої обов'язки.

Про це йдеться у проєкті рішення Брус, який оприлюднили 9 лютого.

У пояснювальній записці йдеться, що секретарка ради Кирилюк не робить зауваження міському голові, коли той не дає виступити депутатам. Також не вносить проєкти рішення, які підготував "Народний контроль", у проєкт порядку денного.

"Такі дії грубо порушують права депутата", — пише у проєкті рішення.

Суспільне намагається сконтактувати з секретаркою Мариною Кирилюк. Втім вона не відповідає на дзвінки на особистий та робочий номер.

Наразі Кирилюк не коментуватиме проєкт рішення. Це Суспільному сказала головна спеціалістка відділу комунікацій управління комунікацій Анастасія Кокоячук. Коментуватимуть проєкт рішення на сесії міськради.

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