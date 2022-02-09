У Буковинському медуніверситеті не обрали ректора. Більшість виборців у другому турі проголосувала проти усіх кандидатів. Так було й у першому. Суспільне запитало у викладачів та студентів вишу про те, чому більшість голосує проти всіх. Також зібрали реакцію кандидатів на результати виборів.

У другому турі взяли участь майже 800 виборців. Це студенти, викладачі та працівники вишу. Вони могли обирати між Віталієм Максим'юком та Оксаною Андрієць. У підсумку Максим'юк отримав 255 голосів, Андрієць — 182. Найбільше проголосували проти всіх — 331. Це більше "протестних голосів", аніж у першому турі.

Суспільне Буковина Другий тур виборів ректора БДМУ.

Що кажуть студенти та викладачі

Ми сконтактували з дев'ятьма викладачами університету та десятьма студентами. Троє з них погодились розповісти анонімно про результати виборів. За словами студентки п'ятого курсу, ніхто з кандидатів не гарантував, що кафедри будуть при лікарнях, де студенти практикуються.

"В університету є приміщення у лікарнях. Раніше у виші говорили, що їх заберуть для інших потреб БДМУ, а студенти навчатимуться в аудиторіях. Це студентів не влаштовує, бо немає практики. Наприклад, у нас є кафедра онкології, де заняття проводять в гуртожитку", — каже п'ятикурсниця.

Суспільне Буковина Другий тур виборів ректора БДМУ.

За словами колишньої студентки, яка торік завершила навчання, голосування проти всіх — це найпростіший варіант. Вона каже, що про кандидатів було мало інформації.

"Немає довіри до них і до їхніх програм. Також у студентів є особиста неприязнь до деяких викладачів через те, як вони навчали", — каже студентка.

Викладачка університету каже, що очолювати заклад має людина з досвідом в освіті. Кандидати, які брали участь — практики, але цього недостатньо для впровадження змін у навчальному процесі. Відтак їх не підтримували.

Як відреагували кандидати другого туру

Зліва направо: Оксана Андрієць, Віталій Максим'юк Кандидати, які змагались у другому турі.

"Зломлена? — Ні! Так — надщерблена", — написала на своїй сторінці у Facebook кандидатка Оксана Андрієць. Вона подякувала за підтримку та написала, що розчарована.

Віталій Максим'юк на своїй Facebook-сторінці не написав, чи буде брати участь у виборах надалі. Також Максим'юк вважає, що "переміг".

"Ми з вами довели, що поступово перероджуємось у молодий демократичний університетський організм. Що нас перестають влаштовувати сумнівні компроміси й "договорняки", — пише Максим'юк.

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