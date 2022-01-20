У Чернівецькій області дитячі садочки продовжать працювати, попри переведення інших закладів освіти на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалили на обласній комісії з питань надзвичайних ситуацій.
Про це повідомили на сторінці облдержадміністрації у Facebook.
На дистанційне навчання з 21 січня переходять школи, ліцеї, училища, технікуми, коледжі, а також мистецькі, музичні та спортивні школи. Також секції та заклади вищої освіти області.
Це пов'язано з високим рівнем захворюваності на коронавірус. У дописі йдеться, що за минулий тиждень зафіксували 272 випадки COVID-19 у дітей.
Що відомо
- З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.
- Також 18 січня у області підтвердили 16 випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон". До Києва у Центр громадського здоров'я відправляли усього 30 зразків, ще 14 з них — штам "Дельта".
- 19 січня дистанційне навчання запровадили у Герцаївській громаді. Таку форму обрали через ріст захворюваності на COVID-19 та сезонні захворювання.
- З 21 січня учні шкіл та ліцеїв області навчатимуться дистанційно впродовж двох тижнів. Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій через ріст захворюваності на COVID-19 та ГРВІ.