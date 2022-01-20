У Чернівецькій області дитячі садочки продовжать працювати, попри переведення інших закладів освіти на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалили на обласній комісії з питань надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили на сторінці облдержадміністрації у Facebook.

На дистанційне навчання з 21 січня переходять школи, ліцеї, училища, технікуми, коледжі, а також мистецькі, музичні та спортивні школи. Також секції та заклади вищої освіти області.

Це пов'язано з високим рівнем захворюваності на коронавірус. У дописі йдеться, що за минулий тиждень зафіксували 272 випадки COVID-19 у дітей.

Що відомо