У Буковинському медуніверситеті не обрали ректора — буде другий тур

У Буковинському медуніверситеті оголошуватимуть другий тур виборів ректора. Під час голосування жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, потрібних для перемоги.

Про це передає кореспондентка Суспільного із засідання виборчої комісії.

Найбільшу кількість голосів набрали кандидати Віталій Максимюк (209) та Оксана Андрієць (171). Водночас майже 300 виборців проголосували "проти всіх".

Кандидати Максимюк та Андрієць. Колаж Суспільне

Усього участь в голосуванні могли взяти майже 900 людей. Це викладачі, інші працівники вишу та частина студентів. На вибори прийшов 91%.

Другий тур планують провести 8 лютого.

На фото вибори в медичному університеті Чернівців. Джерело: Суспільне Буковина Проголосувати на виборах могли майже 900 людей

Хто балотувався

На посаду ректора претендували четверо кандидатів:

Оксана Андрієць — виконувачка обов'язків ректора університету. Андрієць стала в.о. наприкінці жовтня 2021 року за наказом міністра охорони здоров'я. Є професоркою кафедри акушерства та гінекології. З 2014 по 2019 роки очолювала обласний департамент охорони здоров'я.

Анатолій Гоженко — директор державного підприємства Український науково-дослідний інститут медицини транспорту.

Віталій Максим'юк — професор кафедри хірургії в медичному університеті. Раніше він був виконувачем обов'язків ректора БДМУ.

Віктор Польовий — завідувач кафедри загальної хірургії. З 2004 до 2010 року був деканом медичного факультету №1.

Раніше один із кандидатів, якого не допустили до участі в конкурсі, вимагав у МОЗ, щоб його документи переглянули повторно.

Коли новообраний ректор почне працювати

За словами керівника навчального відділу університету Володимира Ходоровського, якби один з кандидатів набрав понад 50% голосів, міністерство охорони здоров'я мало б впродовж місяця укласти з ним контракт. Ректора обирають на п'ять років.

Що відомо

Вибори ректора мали відбутися 3 березня 2021 року. Через карантин їх переносили на невизначений термін.

З попереднім керівником вишу Тарасом Бойчуком завершився контракт. Він очолював заклад протягом двох каденцій, відтак втретє не міг подавати свою кандидатуру.

До жовтня 2021 року виконувачем обов'язків ректора був Віталій Максим'юк.

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