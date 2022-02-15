15 лютого на позачерговій сесії Житомирської облради депутати проголосували за виділення двох мільйонів гривень на потреби Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Гроші виділять з резервного фонду обласного бюджету, збільшивши видатки на "Програму надання матеріально-технічної допомоги Житомирському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки і військовим". Рішення було прийняте одноголосно – "за" проголосували усі присутні на сесії 49 депутатів.

Позачергова сесія Житомирської облради 15 лютого. Фото: скрін з трансляції сесії облради

Перед голосуванням голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко звернувся до представників місцевої влади та бізнесу, аби вони також підтримали сили територіальної оборони, а жителів області закликав зберігати спокій.

"Хочу звернутися до жителів області: наші військові чітко та професійно несуть службу і стоять на захисті України. Найменше, чим ми можемо їм допомогти – це зберігати спокій, не розповсюджувати неперевірену інформацію та так само професійно і злагоджено, як вони, робити свою справу. Наші захисники мають відчувати спокій, рівновагу та нашу підтримку за своєю спиною", – сказав голова ОДА.

На брифінгу після сесії очільник Житомирської області додав, що загалом по області на підтримку та укомплектування сил тероборони можуть виділити близько 10 мільйонів гривень.

"Незалежно від того, накопичуються чи відходять війська від нашого кордону, ми повинні бути готові до захисту нашої незалежності. Важливо, що сьогодні та завтра (16 та 17 лютого – ред.) такі сесії відбудуться в усіх громадах Житомирщини, а в Житомирі відбулася сьогодні зранку (15 лютого – ред.) і наші сили територіальної оборони отримають кошти для покращення своєї матеріально-технічної бази. За попередніми підрахунками, на ці цілі може бути додатково спрямовано близько 10 мільйонів гривень", – поінформував Віталій Бунечко.

Начальник штабу 115 бригади територіальної оборони, організованої у Житомирській області, підполковник Віталій Маковський розповів на брифінгу, як жителі області можуть долучитися до територіальної оборони.

"Зараз у нас діє спрощений механізм укладання контрактів на службу у військовому резерві. Щоб долучитися до частин територіальної оборони, громадяни України віком від 17 до 57 років можуть звернутися із відповідною заявою у будь-яку частину територіальної оборони, де їм зручно. Зразок заяви є у командирів частин. Коли громадянин укладає контракт з частиною тероборони, то це не означає якихось певних обмежень. Контракт починає діяти у разі військового вторгнення. До того часу людина займається своїми справами. Укладання контракту просто забезпечує людині місце в цій частині на випадок вторгнення. Тобто у разі мобілізації людину не призвуть до іншої частини. Вона служитиме вдома і оборонятиме свою область", – розповів Віталій Маковський.

Що відомо

15 лютого на позачерговій сесії депутати Житомирської міськради погодили виділення понад півтора мільйона гривень на підтримку місцевого батальйону тероборони.

На Житомирщині сили територіальної оборони сформовані на 70 відсотків. Станом на січень 2022 року працювало управління бригади та були сформовані п'ять батальйонів: один безспосередньо у Житомирі, один у Житомирському районі та по одному підрозділу в інших районах області.

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