15 лютого на позачерговій сесії Житомирської міськради депутати виділили один мільйон гривень на підтримку місцевого батальйону тероборони. Про це із зали засідань Житомирської міськради повідомляє кореспондент Суспільного Сергій Косюченко. Після сесії Житомирський міський голова Сергій Сухомлин уточнив, що сума буде більшою – понад півтора мільйона гривень

За його словами, у процесі обговорення перед депутатами виступив керівник батальйону тероборони Олександр Вербило, котрий розповів, що наразі батальйону потрібні генератори, мобільні станції та інше устаткування.

Суспільне Житомир Олександр Вербило розповів на сесії про першочергові потреби батальйону

У міськраді хочуть спростити процедуру закупівель.

"Гроші збираються виділяти не на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, а на місцеві підприємства, аби всі закупівлі можна було провести без тендерів, пришвидшивши таким чином самі закупівлі", – каже Сергій Косюченко.

Суспільне Житомир Секретар міськради Віктор Клімінський (зліва) та Житомирський міський голова Сергій Сухомлин (справа)

За виділення одного мільйону гривень для батальйону тероборони Житомира депутати міськради проголосували одноголосно, підтримавши рішення 32 голосами.

ОНОВЛЕНО на 9.40

Після сесії, даючи коментар, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин сказав журналістам, що на підтримку батальйону тероборони Житомира буде виділено не мільйон гривень, як планувалося спочатку, а один мільйон 600 тисяч гривень.

Що відомо

На порядку денному 16-ї позачергової сесії Житомирської міськради, котра розпочалася 15 лютого о 8.30, чотири питання. Депутати розглянули порядок денний за годину від початку сесії.

На Житомирщині сили територіальної оборони сформовані на 70 відсотків. Станом на січень 2022 року працювало управління бригади та були сформовані п'ять батальйонів: один безспосередньо у Житомирі, один у Житомирському районі та по одному підрозділу в інших районах області.

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