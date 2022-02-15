СБУ проводить на Житомирщині контрдиверсійні навчання

15 лютого на Житомирщині координаційна група Антитерористичного центру обласного управління СБУ розпочала контрдиверсійні навчання. У громадян можуть перевіряти автомобілі та документи. Про це повідомляє обласне управління СБУ.

Навчання триватимуть до початку березня на всій території області із зосередженням уваги на охороні державного кордону та контррозвідувальному прикритті прикордонних районів регіону.

Служба безпеки просить жителів області із розумінням поставитися до можливих незручностей. Навчання проходитимуть в максимально наближених до реальних умовах, із використанням спеціальної техніки та озброєння. На окремих територіях можливе тимчасове обмеження чи заборона пересування людей і транспорту, відбуватиметься перевірка документів та огляд автомобілів.

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