Сили територіальної оборони на Житомирщині сформовані на 70 відсотків. Мова йде про кількість набраних до підрозділів військовослужбовців. Нині вже працює управління бригади та сформовані п'ять батальйонів: один безспосередньо у Житомирі, один у Житомирському районі та по одному підрозділу в інших районах області. Про це Суспільному розповів командир 115 бригади територіальної оборони Михайло Мужук.

За його словами, підрозділи на 100 відсотків забезпечені зброєю та формою.

"До нас в основному приходить особовий склад вже з військовим досвідом, мається на увазі досвід в АТО, ООС, тобто фахівці з бойовим досвідом, – каже Михайло Мужук. – Винятком можуть бути вузькі спеціалісти, наприклад, бухгалтери, тилові працівники, які ведуть облік майна".

Фото: Суспільне Житомир Михайло Мужук

"Люди, які є місцевими, житомирськими, знають цей край набагато краще за ворога, який може сюди прийти, – каже військовослужбовець бригади тероборони Максим Яковенко. – Для нас це буде перевагою, ми завжди будемо на крок, на два, на три попереду за ворога. Навіть якщо ворог буде мати інформацію про нашу територію, то ми все одно будемо попереду. Навіть якщо ворог перекриє якусь одну точку – ми прийдемо з іншої, бо знаємо краще, звідки краще нанести якийсь удар".

Фото: Суспільне Житомир Максим Яковенко

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