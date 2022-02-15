Житомирянин Анатолій Адамович розповів про свою участь у війні в Афганістані

Житомирянин Анатолій Адамович розповів кореспондентам Суспільного про свою участь у війні в Афганістані, під час якої чоловік отримав кульове та осколкове поранення, й був нагороджений орденом "Червоної зірки".

Анатолій Адамович потрапив на війну після закінчення Житомирського сільськогосподарського технікуму у 1986 році.

"Мій батько Олександр, який пройшов війну, втратив там свою ногу. З мамою вони виховали 10 дітей: п'ять синів і п'ять доньок. І двоє з них проходили службу Афганістані", – розповідає Анатолій.

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Адамович, учасник війни в Афганістані

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Адамович з батьками

Згодом чоловік отримав звання сержанта та був направлений у Кабул на посаді командира відділення загальновійськової розвідки.

"Я навіть ні грама не шкодую, що я пройшов Афганістан, – каже Анатолій. – Навіть про те, що зі мною трапилося, коли я під час одного з бойових завдань отримав поранення, я не жалкую. Тільки одне шкода, що наших молодих хлопців багато загинуло. Їх тепер не повернути. Деякі з них у 20 років залишилися лежати у землі".

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Адамович нагороджений орденом "Червона зірка"

Під час одного з бойових завдань Анатолій був поранений і сім місяців лікувався у госпіталях.

"Потрібно було розвідати обстановку і доповісти. І в одному з таких завдань, коли ми йшли, я отримав поранення лівої легені – осколкове та кульове. По сьогоднішній день в мені є осколки, які знаходяться у моїх легенях. За це я отримав орден "Червоної зірки", – розповів афганець.

Фото: Суспільне Житомир Фото з особистого архіву Анатолія Адамовича

Події тих років часто сняться Анатолію Адамовичу.

"Іноді ти кричиш, тому що у сні йдеш у якісь атаки або в якийсь захист. Отримавши поранення, я більше не повернувся на службу. Останній шпиталь у мене був у Львові. Мені видалили осколки, які мені заважали. Як рукою повертав, то були болі і мені їх дістали. А маленькі осколки і досі знаходяться у моїх легенях", – розповів військовий.

Зараз Анатолій Адамович працює з дітьми у комунальному закладі позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр".

"Моє життєве кредо "жити і йти вперед". Хочеться навчати дітей, як себе поводити, як себе поважати і, в першу чергу, давати приклад патріотизму щодо своєї країни і вчити бути захисником", – сказав Анатолій Адамович.

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