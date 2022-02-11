11 лютого у фінальному матчі турніру "Winter Cup 2022" житомирське "Полісся" у Туреччині обіграло харківський "Металіст" з рахунком 2:0. Таким чином житомирські "вовки" стають володарями "Зимового кубку 2022". Цю дистанцію "Полісся" провело без поразок.

Після двох турів кубку і "Полісся", і "Металіст" мали у своєму арсеналі по п'ять очок. Від початку фінальної битви "Полісся" тримало ігрову перевагу на полі. Перший гол – на рахунку Артема Козака, який відкрив рахунок матчу на 79 хвилині.

Фото: Facebook ФК Полісся / Житомир Артем Козак відкрив рахунок у фінальному матчі турніру

Переможний гол забив Євгеній Морозко на 90 хвилині матчу.

Фото: Facebook ФК Полісся / Житомир Другий гол забив футболіст "Полісся" Євгеній Морозко

Арбітр призначив чотири додаткових хвилини до основного часу, але рахунок залишився без змін – 2:0. "Полісся" стало володарем кубку "Winter Cup 2022" та призу у десять тисяч доларів. Це перший трофей "Полісся" у 2022 році.

Фото: Facebook ФК Полісся / Житомир Житомирське "Полісся" – володар кубку "Winter Cup 2022"

Житомирські вболівальники дивляться матч у вуличній фанзоні на Михайлівській. Фото: сайт "Спортивний Житомир"

Що відомо

"Winter Cup 2022" – це український футбольний турнір, організований телеканалами "Футбол 1/2/3". Це перший товариський турнір, у якому взяли участь виключно українські клуби Премєр-ліги та Першої ліги. Прем'єр-лігу представляв рівненський "Верес" та одеський "Чорноморець", Першу лігу – харківський "Металіст" та житомирське "Полісся". Турнір проводили у турецькому місті Белек.

Стало відомо, що чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграє у футбол за житомирську команду "Полісся". Матч мав відбутися 3 лютого, але через погодні умови його перенесли на 4 лютого.

У матчі, в якому на полі зіграв боксер Олександр Усик, житомирське "Полісся" обіграло рівненський "Верес".



10 лютого стало відомо, що у Житомирі на Михайлівській з'явиться фанзона для вболівальників ФК "Полісся". 11 лютого футбольні фани готувалися вболівати за "Полісся" у вуличній фанзоні.

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