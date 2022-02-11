11 лютого у фінальному матчі турніру "Winter Cup 2022" житомирське "Полісся" у Туреччині обіграло харківський "Металіст" з рахунком 2:0. Таким чином житомирські "вовки" стають володарями "Зимового кубку 2022". Цю дистанцію "Полісся" провело без поразок.
Після двох турів кубку і "Полісся", і "Металіст" мали у своєму арсеналі по п'ять очок. Від початку фінальної битви "Полісся" тримало ігрову перевагу на полі. Перший гол – на рахунку Артема Козака, який відкрив рахунок матчу на 79 хвилині.
Переможний гол забив Євгеній Морозко на 90 хвилині матчу.
Арбітр призначив чотири додаткових хвилини до основного часу, але рахунок залишився без змін – 2:0. "Полісся" стало володарем кубку "Winter Cup 2022" та призу у десять тисяч доларів. Це перший трофей "Полісся" у 2022 році.
Що відомо
- "Winter Cup 2022" – це український футбольний турнір, організований телеканалами "Футбол 1/2/3". Це перший товариський турнір, у якому взяли участь виключно українські клуби Премєр-ліги та Першої ліги. Прем'єр-лігу представляв рівненський "Верес" та одеський "Чорноморець", Першу лігу – харківський "Металіст" та житомирське "Полісся". Турнір проводили у турецькому місті Белек.
- Стало відомо, що чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграє у футбол за житомирську команду "Полісся". Матч мав відбутися 3 лютого, але через погодні умови його перенесли на 4 лютого.
- У матчі, в якому на полі зіграв боксер Олександр Усик, житомирське "Полісся" обіграло рівненський "Верес".
- 10 лютого стало відомо, що у Житомирі на Михайлівській з'явиться фанзона для вболівальників ФК "Полісся". 11 лютого футбольні фани готувалися вболівати за "Полісся" у вуличній фанзоні.
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