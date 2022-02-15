14 лютого ввечері на Житомирщині на трасі Київ – Ковель – Ягодин вантажівка згубила колесо, яке влетіло в зустрічний легковик, що з'їхав у кювет і врізався в дерево. Про це 15 лютого повідомила пресслужба патрульної поліції в Житомирській області.

14 лютого близько 19:00 години на 106 кілометрі автодороги Київ – Ковель – Ягодин сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів DAF та Mersedes.

Фото: Патрульна поліція Житомирської області

Як встановили патрульні, водій вантажівки перед виїздом не перевірив технічний стан транспортного засобу. Під час руху це призвело до того, що заднє колесо вантажівки відвалилося і відлетіло на зустрічну смугу, зіткнувшись з автомобілем Mersedes. Як наслідок – легковик з'їхав у кювет та наїхав на дерево.

Фото: Патрульна поліція Житомирської області

Обійшлося без травмованих.

Фото: Патрульна поліція Житомирської області

На 51-річного водія вантажівки DAF, жителя Київської області, поліцейські склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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