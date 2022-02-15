14 лютого ввечері на Житомирщині на трасі Київ – Ковель – Ягодин вантажівка згубила колесо, яке влетіло в зустрічний легковик, що з'їхав у кювет і врізався в дерево. Про це 15 лютого повідомила пресслужба патрульної поліції в Житомирській області.
14 лютого близько 19:00 години на 106 кілометрі автодороги Київ – Ковель – Ягодин сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів DAF та Mersedes.
Як встановили патрульні, водій вантажівки перед виїздом не перевірив технічний стан транспортного засобу. Під час руху це призвело до того, що заднє колесо вантажівки відвалилося і відлетіло на зустрічну смугу, зіткнувшись з автомобілем Mersedes. Як наслідок – легковик з'їхав у кювет та наїхав на дерево.
Обійшлося без травмованих.
На 51-річного водія вантажівки DAF, жителя Київської області, поліцейські склали протокол за статтею 124"Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна" Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Читайте також
- У селі на Житомирщині автомобіль впав у ставок і перекинувся – двоє пасажирів загинули.
- У Житомирі водій наїхав на електроопору і травмувався.
- На Житомирщині судитимуть водія, який спричинив аварію, внаслідок якої загинуло подружжя.
- На Житомирщині під колеса автобуса потрапив пішохід.
- У Житомирі в ДТП потрапили чотири автівки – одного з водіїв госпіталізували.
Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber