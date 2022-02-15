У Житомирі біля школи перехожі знайшли неживу жінку

15 лютого у Житомирі поблизу школи №30 перехожі знайшли тіло мертвої жінки. Про це з місця події повідомила працівниця Суспільного Надія Полторакіна. За її словами, тіло жінки знайшли перехожі. На місці події працює поліція.

Тіло жінки перехожі побачили поблизу паркану школи №30, близько 12:30. Станом на третю годину дня на місці події працювала поліція.

"Ми підійшли подивитися, що сталося. Можливо, людині погано, чи якоїсь води потрібно було дати, але побачили, що вона не дихає. Ми відразу викликали поліцію", – розповіла житомирянка Аліна.

Фото: Суспільне Житомир Аліна, житомирянка

Фото: Суспільне Житомир Поліція опитує людей на місці події

Речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко у коментарі Суспільному підтвердила цю інформацію.

"Після 15 години надійшло повідомлення про те, що на вулиці виявлено труп жінки, якій на вигляд приблизно 50 років", – сказала Алла Ващенко.

Наразі поліція встановлює особу жінки.

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